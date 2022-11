La Lombardia finanzia interventi sul turismo per 3,3 milioni

Un intervento di sostegno per lo sviluppo turistico dei comuni lombardi è quello che ha aggiudicato 3,3 milioni di euro a 26 progetti di valorizzazione territoriale sulle aree delle provincie di Brescia, Bergamo, Sondria, Como, Pavia, Lecco, Mantova e Varese.

La misura, denominata All – Attrattività Locale Lombardia, è stata realizzata per sostenere i Comuni del territorio nella realizzazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione di beni immobili di proprietà pubblica.



"Con il bando 'All' - dice Lara Magoni (nella foto), assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda - Regione Lombardia dimostra ancora una volta di voler puntare decisamente sul turismo come fattore determinante per dare nuovo impulso all'economia regionale. I progetti approvati permetteranno di valorizzare il patrimonio immobiliare dei nostri borghi, dando un nuovo volto a destinazioni storiche, culturali ed artistiche di sicuro interesse. La Lombardia sempre più attrattiva, dunque, anche in vista di importanti eventi internazionali come Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e le Olimpiadi Milano-Cortina 2026”.



I progetti dovranno concludersi entro il 30 settembre 2023.