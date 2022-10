Guide Turistiche: “Il nuovo Governo vari la legge sul Patentino unico”

L'associazione Guide Turistiche Italiane (Gti) arriva a TTG Travel Experience anche per dare un segnale forte al mercato e alla politica.

Al centro dell'attenzione dell'associazione vi è la legge 97/2013, norma che aveva reso nazionale la validità dell'abilitazione di guida turistica.



"Ormai da 9 anni ci battiamo per avere un patentino nazionale come in Francia, un elenco unico nazionale delle guide turistiche e un accesso univoco alla professione" commenta Alessandro Troia (nella foto), vicepresidente del Gti.



Nel 2018 il Consiglio di Stato ha bloccato gli esami per conseguire il titolo proprio per mancanza di una legge nazionale: grande era dunque l'attesa per una riforma effettivamente già in cantiere prima della caduta del Governo.



"La nuova legge era pronta ma con la crisi di Governo siamo di nuovo in una situazione di instabilità", aggiunge Troia. La normativa che sarebbe dovuta entrare in vigore prevedeva un patentino unico, un elenco nazionale e l'obbligo di assicurazione per le guide che al momento è diverso in ogni regione, in aggiunta alla possibilità di acquisire specializzazioni extra arricchenti e non limitanti.



"Dal nuovo Governo ci aspettiamo che riprendano quanto lasciato in sospeso dal precedente Esecutivo", conclude Troia. "Questo soprattutto per contrastare l'abusivismo che dilaga stile far west in quanto, con gli accessi chiusi, le guide abilitate a disposizione dei t.o. sono sempre meno". G. G.