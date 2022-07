Guide turistiche: attesa da 10 anni la legge sulla professione

Le guide turistiche tornano a chiedere attenzione per la loro professione.

“Siamo in attesa, ormai da oltre dieci anni, di una legge che tuteli tutte le guide turistiche abilitate in Italia, che definisca con certezza controlli ed eventuali sanzioni per le guide provenienti da altri Paesi e che contrasti efficacemente il fenomeno dilagante dell’abusivismo. Rivolgiamo un appello al Governo ed alla politica affinché la nostra professione sia adeguatamente normata attraverso alcuni punti cardine, con una legge complessiva di riordino del settore”.



Micol Caramello, presidente Federagit Confesercenti, la Federazione Guide ed Accompagnatori turistici, si appella al ministro Garavaglia per sollecitare il riordino della professione.



“Dal 2013, a causa del disinteresse della politica per il nostro settore - spiega Caramello -, viviamo una situazione di precarietà e di discriminazione nei confronti delle aspiranti guide turistiche abilitate in Italia, che non possono accedere alla professione. Inoltre per noi è fondamentale combattere la concorrenza sleale dell’abusivismo e del volontariato, ampiamente diffusi nel nostro settore, e delle Ota estere che organizzano e vendono, senza regole, visite guidate ed esperienze in Italia”.