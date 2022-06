Guide turistiche italiane: “Riforma ferma: così si favoriscono gli abusivi”

In un momento di fortissima ripresa del turismo nel nostro Paese, torna di grande attualità la situazione delle guide turistiche, che, come segnalano gli operatori inbound, cominciano a scarseggiare sul territorio nazionale.

L’associazione GTI-Guide Turistiche Italia, in questo contesto ha scritto una lettera indirizzata al ministro del Turismo Massimo Garavaglia per sottolineare come la riforma della professione di guida turistica non possa più aspettare.



“Il turismo è ripartito, raddoppiando le presenze del 2019 - constata GTI - eppure le guide richieste dai tour operator scarseggiano perché nei due anni di pandemia molti hanno dovuto rinunciare a svolgere questo mestiere per entrare nelle scuole o in altri contesti. Al tempo stesso, il turismo è oggi meno stanziale. Soprattutto gli stranieri non si fermano in una località, ma vogliono viaggiare a tappe, con la sicurezza di operatori che conoscano le lingue e le città, quindi Roma come Lecce. Mantenere feudi provinciali e regionali, sapendo raccontare solo del campanile e del monumento di turno, è quindi al di fuori delle stesse logiche del turismo, che muta insieme alla società”.



La riforma della professione è ferma in Senato, alla Commissione Industria: il presidente di Gti, Simone Fiderigo Franci sottolinea nella lettera che “la situazione stia favorendo l'abusivismo, che trova terreno fertile in un contesto schizofrenico. Le guide specializzate scarseggiano, tanti si improvvisano nell'assoluta inconsapevolezza dei clienti, che non conoscono le qualifiche. Sono sempre più le persone senza patentino che fanno nascere associazioni culturali o di accompagnatori per supportare i visitatori nei loro tour. Visitatori per cui la differenza tra una guida e un accompagnatore non sussiste”.



Le guide chiedono quindi al ministro un intervento per sbloccare la situazione.