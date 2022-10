Il Ministero del Turismo nel consorzio europeo per la creazione del primo 'Spazio dati' del settore

Il Ministero del Turismo italiano entra nella squadra che parteciperà alla creazione del primo 'Spazio dati' del comparto travel in Europa. Come riporta una nota del dicastero, il progetto vedrà il MinTur (forte dell'esperienza maturata con il Tourism Digital Hub) impegnato al fianco di partner provenienti da Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovenia e Spagna per analizzare e definire standard comuni e procedure di interoperabilità.

"Guidato dalla pmi spagnola AnySolution Sl - si legge nella nota -, il progetto fornirà un contributo significativo alla trasformazione digitale del settore e ne rafforzerà la competitività, divenendo così un prezioso strumento a supporto dell’elaborazione di politiche pubbliche nonché di decisioni strategiche da parte del settore privato".



Il lancio ufficiale avverrà il 4 novembre nel contesto del Tourism Innovation Summit di Siviglia.