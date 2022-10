Banda larga gratuita per i turisti: il MiTur lancia ‘Wi-fi by Italia.it’

Un progetto del Ministero del Turismo per garantire connessione a banda larga gratuita ai turisti che visitano la Penisola. Nasce ‘Wi-fi by Italia.it’ e andrà a implementare l’ecosistema del Tourism Digital Hub.

Le reti wifi coinvolte nel progetto - finanziato dalla scheda #55 del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-20 – diventeranno infatti un’estensione dell’esperienza del portale sviluppato dal MiTur e da Enit.



Come connettersi

Una volta effettuato l’accesso alla rete pubblica e gratuita, i visitatori otterranno infatti la connessione e atterreranno sulla pagina di benvenuto di Italia.it, dove potranno fruire di contenuti contestuali e geolocalizzati, scoprendo articoli dedicati alla località in cui si trovano e suggerimenti per un itinerario #LiveItalian.



Un’app dedicata

Gli utenti iscritti alla piattaforma Italia.it, potranno inoltre installare l’app Italia.it e accedere così alla rete wifi automaticamente, sfruttando l’accesso integrato nell’applicazione per smartphone, presto disponibile su tutti gli store Android e iOS, senza dover reinserire le credenziali.



La rete sarà disponibile nei principali point-of-interest nazionali, identificati sulla base della rilevanza strategica, sull’attrattività culturale e sui volumi generati a livello turistico. Le strutture individuate verranno contattate dall’organizzazione del progetto. Le prime tipologie di aeree coperte dal progetto includeranno fino a circa 300 punti tra porti e campeggi.