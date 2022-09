MiTur sostiene le startup del turismo: parte  l’Innovation Network

Prende il via l’Innovation Network del Ministero del Turismo. Con un decreto direttoriale è stata approvata la graduatoria con cui sono stati selezionati i primi due operatori qualificati per l’avvio della rete con cui il MiTur si propone di lanciare programmi di accelerazione rivolti a startup innovative del turismo. I due operatori sono CDP Venture Capital SGR SpA e Broxlab Srl.

Attraverso i programmi da loro proposti, le startup potranno candidarsi per accedere ad un sistema di servizi utili validazione ed alla crescita dei loro progetti imprenditoriali.



Nell’ambito di questi programmi, il Ministero potrà erogare contributi a fondo perduto rivolti direttamente alle aziende innovative, che intendano impegnarsi in progetti di sviluppo di tecnologie emergenti, nuovi modelli di business, soluzioni innovative.



Nelle prossime settimane, verranno definiti gli Accordi di Collaborazione con gli operatori selezionati. Il Ministero contribuirà poi al lancio di Call nazionali per l’individuazione di startup ad alto potenziale di impatto nel settore.