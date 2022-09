Dopo i risultati elettorali e la prevista vittoria del centro-destra, si apre il rebus delle nomine dei vari dicasteri. Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il direttore responsabile Remo Vangelista esplora le prospettive per il Ministero del Turismo, la cui sopravvivenza anche con il nuovo Governo sembra probabile.



Diversi i nomi noti che iniziano a circolare, alcuni anche con insistenza. Ipotesi che dimostrano come la poltrona in questione non sia necessariamente appannaggio della Lega, come accaduto in passato.