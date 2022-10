Aria di trattative per il Ministero del Turismo

In questa fase bisogna essere prudenti, ma al momento non è ancora partita la carica al Ministero del Turismo. Se mai partirà rischia inoltre di essere una partita doppia, perché fonti politiche tornano parlare di Cultura e Turismo oppure Sport e Turismo.

Inutile ricordare che in tanti sbandierano la storiella del Pil a doppia cifra (mai capito il numero vero) per poi dimenticarsi del Ministero nei momenti decisivi. Perché sappiamo bene che non ha potere e grandi margini di manovra. Nelle ultime ore sui retroscena politici è comparsa Licia Ronzulli di Forza Italia (possibile ministro del Turismo), ma da Fratelli d’Italia fanno resistenze.



Qualche giorno prima era sbucato e poi sfiorito il nome di Daniela Santanchè. Ma non bisogna dimenticare che si tratta di un dicastero che sta a cuore alla Lega, al momento impegnata in lunghe trattative per ministeri “pesanti”.