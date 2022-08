"Credo sia estremamente urgente un intervento per attenuare l'impatto dell'aumento dei costi energetici sui bilanci degli operatori del turismo. Mi auguro che una decisione in tal senso possa arrivare in un prossimo consiglio dei ministri".

Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha affrontato il tema del caro energia per le imprese turistiche a margine di un appuntamento tenutosi a Rieti.



Il titolare del dicastero ha avanzato una proposta operativa che intende portare avanti nel prossimo Consiglio dei ministri: “Voglio proporre una soluzione che prevede per le imprese turistiche-termali e della ristorazione un credito imposta sull'incremento dei costi energia. Incremento - ha proseguito il ministro - da calcolare nel periodo settembre 2021\settembre 2022”.



Il ministro ha avanzato un’ipotesi pratica: “Il credito di imposta si potrebbe utilizzare per la decontribuzione personale ottobre 2022- marzo 2023. In questo modo - ha sottolineato - ne beneficeranno gli impianti turistico ricettivo che rimangono aperti : montagna-terme-città d'arte".