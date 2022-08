Emilia Romagna, torna “La Notte Celeste” delle terme

Torna questo weekend in Emilia Romagna “La Notte Celeste”, la festa italiana dedicata alla terme, al benessere naturale e alle acque curative.

L’Emilia Romagna mette in vetrina la sua proposta termale con una serie di eventi e iniziative che si svolgeranno il 12 borghi e 14 centri termali della regione, da Salsomaggiore (Parma) a Riccione (Rimini) con decine di appuntamenti fra spettacoli, cabaret, musica, picnic e degustazioni, forest bathing, escursioni a piedi e in bici in natura, e le aperture straordinarie fino a tarda sera degli stabilimenti e delle piscine termali, alcune con ingresso gratuito, con sconti sui trattamenti benessere.



Claim di questa edizione è 'Terme dell'Emilia-Romagna. La Terra dello Star Bene'. L’iniziativa, giunta al decimo anno, prevede pacchetti soggiorno per godere l’atmosfera dell’evento.