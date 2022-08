Gardaland: primo bilancio positivo per il parco, tornano anche gli stranieri

Andamento più che positivo e prospettive di risultati ormai al livello del 2019 per Gardaland Resort. Il parco sta facendo registrare un afflusso superiore alle attese nonostante il grande caldo che sta imperversando sulla Penisola.

“Quest’anno la stagione è iniziata in primavera – afferma l’amministratore delegato Sabrina De Carvalho - e questo ci ha consentito di accogliere i visitatori provenienti da tutt’Italia, che sono il 75%, ma registriamo anche, con soddisfazione, il ritorno dei turisti stranieri, principalmente tedeschi, austriaci e svizzeri per il rimanente 25%”.



Da segnalare in particolare l’andamento di Legoland Water Park, che registra un tasso di occupazione pari al 100%. “Se già la scorsa estate avevamo raggiunto il 90% degli ingressi che registravamo nel 2019, per la stagione in corso siamo decisamente fiduciosi e contiamo di tornare - a fine stagione 2022 - ai livelli pre pandemia” conclude De Carvalho.