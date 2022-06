Gardaland Night is Magic: al via l'estate del parco

A partire da sabato 18 giugno e fino a domenica 11 settembre, Gardaland festeggia la bella stagione all’insegna di ‘Gardaland Night is Magic’, con apertura straordinaria fino alle 23.

Si comincerà il 18 giugno con la Notte Bianca, l’evento durante il quale l’apertura verrà prolungata fino all’una di notte che sancirà l’inizio dell’estate targata Gardaland con musica, attrazioni, show e sorprese.



Piazza Jumanji, per l’occasione, si trasformerà in una discoteca all’aperto grazie alla collaborazione con RTL 102.5. Sul palco, nelle vesti di conduttrice della serata, Paola Di Benedetto.

A partire dalle 23 e fino alla una di notte La Discoteca Nazionale - programma radiofonico di RTL 102.5 con Angelo Di Benedetto, Andrea De Sabato e DJ Sautufau - andrà in onda sullo sfondo dell’unica attrazione al mondo targata Jumanji -The Adventure.

La Notte Bianca di Gardaland potrà essere seguita in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre, sul canale 736 di Sky e in streaming su Rtl 102.5 Play.



Jumanji - The Adventure – è una dark ride che si sviluppa lungo un percorso attraverso 12 ambientazioni scenografiche a bordo di speciali veicoli multi-motion a forma di fuoristrada. A rendere l’esperienza ancora più immersiva sono i 7 schermi, di cui due di grandi dimensioni, posizionati nell’attrazione.



Fra le altre novità 2022, il filmato 4D, Aquaman: The 4D Experience - uno speciale adattamento del film Warner Bros.

Fra gli show in programma, Welcome to Gardaland, lo spettacolo di apertura, o La soffitta di Prezzemolo, nuovo spettacolo dedicato al pubblico dei bambini e delle loro famiglie.



Da non perdere anche Legoland Water Park Gardaland, dove i più piccoli possono tornare a divertirsi tra scivoli colorati e milioni di mattoncini Lego. Tante le attrazioni del primo Legoland Water Park d’Europa, dalla Miniland, l’area nella quale sono stati riprodotti con i mattoncini Lego i monumenti più importanti d’Italia, al Lego River Adventure, un corso d’acqua che attraversa il parco acquatico da percorrere facendosi trasportare dalla corrente a bordo di gommoni personalizzabili utilizzando grandi mattoncini Lego galleggianti, passando per il Beach Party con i suoi 7 scivoli e il grande secchio che a sorpresa riversa una cascata d’acqua sui bambini.



A Gardaland Sea Life Aquarium è possibile compiere un percorso alla scoperta delle più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta.



Infine, i tre hotel, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel, sono pronti ad accogliere i visitatori per prolungare la magia del parco, mettendo a disposizione speciali pacchetti di soggiorno.