Gardaland, riapre il 14 maggio Legoland Water Park

Partirà il 14 maggio la stagione 2022 di LEGOLAND® Water Park Gardaland. Il parco acquatico riaprirà al pubblico con numerose attrazioni.

Tra le tante, LEGO River Adventure, Beach Party e Jungle Adventures.



Nelle aree dedicate alla creatività, come LEGO Creation Island, è possibile costruire la propria barca con i mattoncini LEGO, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti. Per i più piccoli c’è DUPLO® Splash, mentre è ideale per il relax e per tutta la famiglia Pirate Bay.



Infine a Miniland 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO riproducono i monumenti più importanti d’Italia.



LEGOLAND® Water Park Gardaland sarà aperto dalle 11:00 alle 18:00 dal 14 maggio al 10 giugno; a partire dall’11 giugno gli orari di apertura e chiusura verranno prolungati.