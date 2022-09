Gardaland saluta l’estate con la Light Night e l’Oktorberfest

Gardaland saluta la stagione estiva. Il parco propone infatti per il primo anno una vera e propria festa di fine estate con due appuntamenti all’insegna del divertimento: la Gardaland Light Night, sabato 10 settembre, e l’Oktorberfest, che tornerà dal 17 settembre al 2 ottobre.

La ‘Gardaland Light Night’ promette intrattenimento fino all’una di notte. Protagonisti della serata saranno la musica e il divertimento, ma anche giochi di luce che hanno ispirato e dato il nome all’evento pensato ad hoc per salutare l’estate 2022.



Tra gli ospiti artisti del calibro di Merk&Kremont, Teo Mandrelli, Marco Carpentieri, Tommy Vee e Mauro Ferrucci accompagnati dalla voce di Aryfashion, pronta a far scatenare i visitatori con le hit estive.



Per l’Oktoberfest oltre 40 attrazioni e numerose specialità eno-gastronomiche a tema. Cuore pulsante dei festeggiamenti sarà la grande piazza in cui sorge Jumanji – The Adventure.