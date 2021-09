Touring Club, parte oggi la campagna solidale per riaprire i luoghi della cultura dimenticati

Riaprire le porte delle meraviglie artistiche e culturali del Paese, aiutando l’Italia a ripartire anche attraverso la bellezza. Parte oggi, e andrà avanti fino al 26 settembre, la nuova campagna solidale del Touring Club Italiano in sostegno del progetto ‘Aperti per Voi’, che garantisce tutto l’anno l’accessibilità a siti culturali (musei, aree archeologiche, palazzi storici, chiese) altrimenti chiusi al pubblico.



Attraverso un sms o una chiamata da rete fissa al 45590 è possibile sostenere l’iniziativa - sostenuta da Rai per il Sociale - e restituire a cittadini e turisti luoghi altrimenti destinati a essere dimenticati.



Grazie al sostegno di 2.200 soci volontari del Tci, i luoghi ‘Aperti per Voi’ sono attualmente 82, distribuiti in 33 città di 13 regioni italiane.