Touring Club Italiano, il 3 ottobre torna la ‘Caccia ai Tesori Arancioni’

Il 3 ottobre in 100 borghi Bandiera Arancione dislocati in tutta Italia, andrà in scena la nuova edizione della 'Caccia ai Tesori Arancioni', iniziativa gratuita che permetterà ai partecipanti di scoprire, in chiave ludica, la storia e l'atmosfera più autentica delle località certificate dal Touring Club Italiano.

Una volta ricevuti gli indizi, si entrerà nel vivo dell'evento: attraverso un percorso a tappe sarà infatti possibile visitare queste piccole ma preziose realtà facendo il pieno di tradizioni, sapori locali e scorci mozzafiato. Ogni squadra che completerà la caccia riceverà un piccolo dono del territorio. Il numero posti disponibili è limitato. Per partecipare è, perciò, necessario prenotarsi tramite il sito tesori.bandierearancioni.it. L.F.