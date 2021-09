Sport e cultura, nuovo passo verso la normalità: le linee guida del Cts

Un altro passo verso la normalità. Il Comitato tecnico scientifico ha deciso: stadi e palazzetti dello sport all’aperto potranno avere una capienza massima del 75%, mentre per quelli al chiuso la capienza è salita al 50% in zona bianca.

Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni culturali, cinema, teatri e sale da concerto potranno arrivare ad avere il 100% di capienza all’aperto e l’80% al chiuso, sempre in zona bianca. In ogni caso, comunque, l’accesso sarà consentito solo alle persone munite di green pass e il Cts raccomanda anche il distanziamento e l’uso delle mascherine durante tutte le fasi degli eventi.



Per i musei, invece, come specifica Corriere della Sera non ci sono limitazioni agli accessi, ma si raccomanda di organizzare al meglio i flussi in modo che il distanziamento interpersonale sia garantito. Rimangono ancora chiuse, invece, le discoteche.