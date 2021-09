Airbnb: Torino la città più richiesta dagli italiani per i viaggi in autunno

L'estate è ormai giunta al capolinea ma la voglia di partire non va a scemare. Quali le mete cult per i viaggi autunnali? Secondo i dati di Airbnb, che ha analizzato i trend della prossima stagione, i viaggiatori intendono sfruttare il tempo a disposizione per concedersi ad esempio un weekend lungo all'insegna del relax a contatto con la natura per ammirare il foliage; ma anche per godere del fascino del mare d'autunno optando per location insolite quali case galleggianti, case sull'albero, houseboat e ville di lusso, ma non solo.

Nella wishlist anche le città d'arte di medie e grandi dimensioni: in Italia la più desiderata dai connazionali è Torino seguita da Bologna e Milano. Nella top ten figurano anche località oltreconfine come Madrid, Valencia e Barcellona. L. F.