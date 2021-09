Su Airbnb la Tranquillum House di ‘Nine Perfect Strangers’, nuova serie cult con Nicole Kidman

La Tranquillum House di ‘Nine Perfect Strangers’ è prenotabile su Airbnb. Il retreat in cui è ambientata la nuova serie cult di Amazon Prime con Nicole Kidman è ora parte dell’offerta luxury della piattaforma.

Immerso in una lussureggiante foresta di bambù, a Byron Bay, in Australia, prende il nome di Soma Byron Bay e offre 10 camere finemente arredate con ampie vetrate, piscina, spazi per lo yoga e la meditazione e passeggiate nella natura.



Nella serie, ideata dagli sceneggiatori di ‘Big Little Lies’ e ‘The Undoing’, la struttura è stata trasformata in un wellness resort californiano, che promette di cambiare in meglio la vita dei propri ospiti, sotto la guida di Masha, guru eccentrica e dall’aria sinistra interpretata dalla Kidman.



Nella realtà, il Soma Byron Bay è nato da un’idea di Peter Ostick, imprenditore attivo nel settore tecnologico, e di Gary Gorrow, esperto di meditazione. La proprietà, spiega Airbnb in una nota, è stata progettata come un rifugio lontano dalla civiltà, dove gli ospiti possono ritrovare salute e benessere.