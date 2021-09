Airbnb apre la casa di Winnie The Pooh

Apre nella foresta di Ashdown, nell'East Sussex, la casa di Winnie The Pooh. In occasione del 95esimo anniversario del personaggio Disney, Airbnb propone ai suoi ospiti le atmosfere del Bosco dei 100 Acri.

Il ‘Bearbnb’ si ispira ai racconti originali di A.A. Milne ed è stato interamente progettato da Kim Raymond, artista che iniziò a disegnare il personaggio 30 anni fa e host dell’alloggio. “Disegno Winnie the Pooh da trent'anni e continuo a prendere ispirazione dallo stile di E.H. Shepard e dalle storie Disney più recenti – spiega in una nota -. Questo ‘Bearbnb’ è un'esperienza unic,a che dà l’occasione ai fan di immergersi nel magico mondo di Pooh, celebrando allo stesso tempo le avventure originali che hanno accompagnato molte persone per ben 95 anni”.



La casa

All’ingresso della casa un cartello riporta la scritta ‘Mr. Sanders’, come nei racconti. All’interno la carta da parati è stata progettata personalmente da Kim Raymond. Ogni dettaglio è pensato per garantire un soggiorno rilassante in famiglia: l’alloggio dispone infatti di letto matrimoniale al piano terra e una zona rialzata con due letti singoli. Non mancano il soggiono, con area per il riposo, e una sala da pranzo.



Durante il soggiorno, gli ospiti potranno fare una visita guidata al vero Bosco dei 100 Acri, giocare alla corsa dei bastoncini sull’iconico Pooh Sticks Bridge e assaggiare prodotti locali con un tocco di miele.



Diari e plaid incoraggeranno gli ospiti a immergersi nella natura.



La casa sarà prenotabile solo per due soggiorni, il 24 e 25 settembre.