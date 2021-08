Liguria: boom di turisti italiani a luglio e ottime prospettive per agosto e settembre

I turisti italiani portano in alto i risultati della Liguria, tanto che i dati relativi al mese di luglio parlano di un andamento di arrivi e presenze ormai in linea con il 2019 e in alcuni casi anche ben al di sopra. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore al Turismo Gianni Berrino.

I dati preliminari parlano infatti di una crescita degli arrivi degli italiani pari a oltre 10 punti percentuali, mentre non si registra un grande scostamento sul fronte delle presenze. A tirare la volata in particolare la provincia di Genova, con il capoluogo protagonista di un vero e proprio boom: +17 per cento delle presenze. Incremento a doppia cifra anche per la provincia di La Spezia, mentre Imperia resta stabile. A soffrire solamente Savona.



E anche per agosto, secondo quanto riportato da lavocedigenova.it, le proiezioni fanno trasparire una replica dei dati positivi di luglio: “Ci aspettiamo un ulteriore aumento – ha detto Toti -, senza considerare che l’11% delle strutture non ci ha ancora fornito i dati, destinati quindi ad aumentare. Si va verso il tutto esaurito anche a settembre”.