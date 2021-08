MyPass approda in Liguria con Cinque Terre e Acquario di Genova

Dopo il successo di MyPass Ski e MyPass Venezia, la piattaforma MyPass allarga gli orizzonti: con l'App MyPass è infatti possibile prenotare e acquistare i biglietti per visitare, in modalità ticketless, il Parco Nazionale delle Cinque Terre e l'Acquario di Genova.

"L'App MyPass conterrà anche i servizi della montagna e della città lagunare - commenta Guya Paganini, fondatrice e a.d. di MyPass -, proponendo all'utente un'ampiezza di offerte importante, dalla montagna al mare, dai musei ai parcheggi, ai trasporti".



La nostra strategia si basa sull'utilizzo della tecnologia "per rendere fruibili in maniera comoda e sicura le bellezze del nostro paese con una narrazione unica, mettendo in rete le migliori esperienze. La Liguria è un'altra tappa importante della storia che MyPass vuole raccontare". L. F.