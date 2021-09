Debutta Dmo: obiettivo, il rilancio della Riviera dei Fiori

Eventi internazionali e attenzione all’entroterra. Sono questi due tra i primi obiettivi per il rilancio del marchio ‘Riviera dei Fiori’, tra i primi obiettivi di Dmo, la società consortile senza scopo di lucro costituita per la promozione turistica della provincia di Imperia.

Come riporta lastampa.it, il capitale sociale fissato è di 50mila euro, di cui 35mila dalla Camera di Commercio e 5mila rispettivamente da Confcommercio, Confesercenti e Confindustria.



Come precisato, si tratta di una società su base volontaria. In caso di necessità si potrà chiedere ai Comuni di devolvere parte della tassa di soggiorno; dal momento che il 60% della somma deve essere destinata ad attività di promozione turistica, i fondi non dovrebbero mancare.



Tra gli obiettivi, la valorizzazione non solo di mare e spiagge, ma anche di enogastronomia e percorsi di mountain bike.