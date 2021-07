‘Not in Milano’, al via la nuova campagna promozionale della città

Per tornare ai livelli di visita pre-Covid, Milano si affida ai propri ambasciatori nel mondo. Imprenditori. Professori universitari. Ricercatori. Sono loro i protagonisti della nuova campagna di promozione “Not in Milano”, premiati oggi a Palazzo Marino durante la presentazione pensata in particolare per i mercati degli Stati Uniti, del Regno Unito, della Francia e della Germania.

“Il Not che ricorre nel video diffuso da settimana prossima - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - esprime quello che siamo ora: non scioccamente positivi, perché non possiamo illuderci di tornare rapidamente e facilmente alla Milano degli ultimi cinque anni, ma realisticamente positivi. In futuro dovremo andare a prendere i turisti a casa loro, perché le limitazioni sanitarie avranno un’influenza almeno di medio termine”.



Benché a luglio la metropoli risulti già la seconda città italiana per numero di turisti attratti, attraverso il nuovo Convention Bureau intende lavorare per ridare linfa soprattutto al settore Mice e intercettare il pubblico Millennials, smuovendo l’immaginario collettivo con formule di soggiorno innovative, se non del tutto inedite. A. C.