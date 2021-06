Milano, senza eventi la ripresa rimane lontana

I turisti stranieri passano da Milano ma non soggiornano più di una notte. La ripresa sembra ancora lontana: il capoluogo meneghino è percepito come città di transito per proseguire poi verso altre destinazioni. A sollevare il problema è Atr, l'associazione degli albergatori milanesi in seno a Confesercenti. Manca ancora il comparto congressuale e fieristico che probabilmente rimarrà in stallo fino a settembre.

"È utile far sapere che la Lombardia è una destinazione sicura - spiega il presidente dell'Atr, Rocco Salamone su ilgiorno.it -. È necessario ribadirlo non solo per i turisti stranieri che arrivano dai Paesi vicini, ma anche per il mondo del turismo business che ruota attorno a Milano".

La prossimità non basta più, occorre spingere sul Mice per evitare che le aziende decidano di portare i loro eventi altrove.

Gaia Guarino