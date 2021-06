Milano riparte con “La bella estate 2021”

Prende il via “La Bella Estate” di Milano, il palinsesto multidisciplinare per la stagione estiva 2021. Musica, teatro, arte, danza, cinema, moda e design per la nuova iniziativa del Comune di Milano, che punta sulla ripresa di tante attività fruibili in presenza, recuperando il loro senso originario e offrendo a visitatori e cittadini la possibilità di tornare a vivere appieno la città.

“La Bella Estate 2021”, si legge su Hotelmag, è il titolo del palinsesto a cui possono aderire gli operatori che vogliano proporre, sino al 21 settembre, iniziative culturali, sportive, ricreative e del tempo libero.



Fulcro delle iniziative già programmate dal Comune di Milano è il Castello Sforzesco, che nel Cortile delle Armi ospita il palcoscenico di “Estate Sforzesca”, rassegna che rimarrà in scena sino all’8 settembre, con 80 spettacoli di musica, teatro e danza. Durante tutta l’estate si svolgeranno anche i concerti organizzati da I Pomeriggi Musicali, dall’Orchestra Verdi e dalla Società del Quartetto; torneranno anche il festival Milano Arte Musica e MiTo Settembre Musica. Inoltre, da questo mese, il Teatro alla Scala ha riaperto le porte al pubblico, per una stagione estiva di rappresentazioni.



La proposta artistica dell’estate milanese si allargherà dal centro ai confini della città con le mostre di Palazzo Reale, Castello Sforzesco, dove, dal 21 luglio, sarà allestita la mostra proveniente dal Louvre “Il Corpo e l’Anima. La Scultura del Rinascimento da Donatello a Michelangelo”, con le rassegne del Museo del Novecento e delle Gallerie d’Italia. Calendario di appuntamenti anche per “Triennale Estate”, con mostre di architettura, design e arte contemporanea.



La stagione espositiva de “La bella estate” si concluderà tra il 13 e il 19 settembre con Milano Artweek.



Fuori dalle sale dei musei, “La Bella Estate” di Milano si animerà sui palcoscenici diffusi in città con le parole e i gesti del teatro.



L’estate milanese sarà caratterizzata anche da tanti eventi all’insegna dello sport, che culminerà, a inizio settembre, nel “Meeting Internazionale di atletica leggera” e nella “Redbull Wake The City”.