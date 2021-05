Estay: boom di richieste per l’estate in Sardegna

Assalto alla Sardegna. Estay, startup specializzata nella gestione degli affitti delle case vacanza sull’isola, registra un boom di visite in previsione dell’estate dopo l’annuncio di Draghi sulle riaperture il 26 aprile scorso, nonostante allora l’isola fosse ancora in zona rossa.

I primi a portarsi avanti sono stati gli italiani: il 60% ha già bloccato case e villette, mentre il 40% di prenotazioni arriva da turisti stranieri. I target più reattivi sono le famiglie e le coppie, oltre ai repeater, e la durata media dei soggiorni è di 5 notti con un budget medio messo in campo pari a 750 euro a persona per l’intero soggiorno, corrispondente a una tariffa media di 150 euro a notte.



Le mete più richieste

“Tra le località più gettonate - spiegano i founder di Estay - ci sono Villasimius e Costa Rei, ma anche quelle solitamente meno frequentate come Chia, Santa Margherita di Pula e la zona del Sulcis sembrano registrare un certo interesse”.



Inoltre, proprio per la specificità dell’estate 2021, vengono maggiormente scelte le tariffe flessibili e rimborsabili. "Anche noi abbiamo predisposto un’assicurazione acquistabile direttamente dal sito, che garantisce il rimborso completo anche con una disdetta fino al giorno prima della presunta data d’arrivo”.



A oggi Estay conta circa 150 proprietà in tutta l’isola. Oltre alla sede principale di Cagliari e dopo la recente apertura ad Alghero, la società di property management aprirà a breve anche a Palau e a Torre dei Corsari, frazione della zona di Arbus.



"Speriamo in una stagione lunga"

"Anche questa - sottolinea il co-founder Giovanni Molinari - sarà un’annata ancora intaccata dal Covid, ma che ci consentirà di avere, si spera, grossi flussi di turisti nel cuore della stagione estiva. Quello che ci auguriamo è che con una corretta gestione del settore turistico e del piano vaccinale, unitamente alle misure di sicurezza, la stagionalità possa prolungarsi fino a settembre e ottobre".