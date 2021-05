La Sardegna, pur essendo ancora in zona arancione, pensa alla ripartenza e Federalberghi sta facendo pressione sul governatore Christian Solinas affinché dia regole certe di accesso all’isola e attivi il pass verde che apre le porte ai turisti. Turisti che per ora, sono obbligati alla quarantena in base alla delibera 15.

“In seguito alle parole di Draghi, che parla di riapertura dell’Italia al turismo dal 15 maggio - è l’appello del presidente di Federalberghi Paolo Manca - auspichiamo che anche la Regione Sardegna si uniformi e dalla stessa data permetta i viaggi nell’isola per vacanza”.



E, come riporta l’Unione Sarda, aggiunge come non si possa aspettare il 15 maggio o peggio ancora giugno per avere chiare e regole di accesso all’isola.



Le isole Covid free

Altro punto su cui si insiste è la vaccinazione di massa nelle isole minori: “Carloforte e La Maddalena - spiegano Sara Canu e Michele Cossa, del gruppo dei Riformatori - devono diventare Covid free, sarebbe un atto di giustizia verso due territori che soffrono la penalizzazione della doppia insularità e sono stati particolarmente danneggiati dalla pandemia".