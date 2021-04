Soggiorno sospeso, l'idea salvaturismo che arriva da Napoli

Salvare il turismo con una nuova iniziativa. L'idea è partita da Fabrizio De Lella, proprietario del b&b Toledo Station di Napoli e si tratta di un 'soggiorno sospeso'. L'obiettivo è evitare che le piccole strutture ricettive soccombano a causa della pandemia e partecipare è semplicissimo.

Ci si collega sul portale buonacausa.org, si versa un acconto e vi sono due anni di tempo per usufruire del servizio non appena si potrà tornare a viaggiare. Come racconta De Lella a napolitoday.it, la chiusura sembrava ormai inevitabile ed è dunque arrivata la spinta per tentare qualcosa di diverso. "In pochi giorni - spiega - abbiamo ricevuto prenotazioni da 170 persone in tutto il mondo, per un importo di 12mila euro che ci permetterà di restare a galla".



Quando gli ospiti giungeranno al b&b verranno ricompensati per la fiducia e per l'attesa con gite in barca e aperitivi sul mare gratuiti. G. G.