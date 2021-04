Napoli, nel weekend di Pasqua in fumo oltre 100 milioni

Napoli senza turisti fa la conta dei danni. Nel solo weekend di Pasqua gli hotel del capoluogo campano, il dato è di Federalberghi Napoli, perderanno più di 2 milioni di euro. I 10mila tra ristoranti e bar di tutta la provincia ne bruceranno 100 secondo i calcoli di Fipe-Confcommercio.

“Pasqua è una nuova ferita per il comparto turistico - ammette con Repubblica il presidente di Federalberghi Napoli, Antonio Izzo -. Per ripartire è fondamentale una campagna vaccinale per gli operatori del comparto”.



Il rappresentante di Federalberghi crede poi nel passaporto vaccinale. “Potrebbe essere utile per aumentare la fiducia del viaggiatore”, bisogna, peró, “accelerare i tempi”. A.D.A.