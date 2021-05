'Più notti più sogni', l'idea del Lazio per rilanciare il turismo

In vista dell'estate, la Regione Lazio pensa a come rilanciare il turismo. Da qui la nascita della nuova campagna ideata per solleticare la curiosità dei viaggiatori.

'Più notti più sogni', questo il nome dell'iniziativa, vedrà il via a partire dal 1° luglio consentendo a tutti coloro che effettueranno almeno 3 pernottamenti consecutivi all'interno della regione di ottenerne un quarto in omaggio. Chi invece prenoterà per 5 notti, ne avrà 2 extra a costo zero. Come riporta ilgranchio.it, lo spirito è quello di donare una nuova dinamicità al settore, di permettere ai visitatori di avere più tempo per scoprire il territorio e partecipare alle attività in programma nei prossimi mesi. G. G.