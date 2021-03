La Sardegna non ha alcuna intenzione di perdere il primato di prima regione bianca del Paese. E così da lunedì chiunque vorrà entrare nell’isola dovrà sottoporsi a tampone rapido, a meno che non abbia un certificato che attesti la negatività a Covid-19 fatto nelle 48 ore prima dell’imbarco.

“A chi non abbia l’opportunità di farlo - spiega il governatore Christian Solinas, secondo quanto riportato da corriere.it - chiediamo qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a un test rapido: se il risultato è di negatività si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli previsti e quindi dovrà andare in quarantena se è un asintomatico”.



Il sogno: diventare un'isola Covid free

Il sogno di Solinas, inutile dirlo, è che la Sardegna possa diventare la prima grande isola interamente immunizzata. Per questo, aggiunge, “stiamo insistendo per avere la possibilità di investire in una campagna massiccia di vaccinazione”. Più di 50 i punti per le somministrazioni “così da poter immunizzare tutta la popolazione in 30, 45 giorni”.