La Sardegna e il costo della pandemia: l'analisi di Demoskopika

Quanto è costato il 2020 alla Sardegna? Il Covid ha causato una riduzione di 1,8 milioni di arrivi (-51,3%) e 8,2 milioni di presenze (-54,6%) rispetto al 2019 con una spesa che crolla di circa 497 milioni di euro.

I dati rilasciati da Demoskopika, confermano uno scenario difficile. Quello che ci si aspetta adesso, soprattutto dopo l'ingresso della regione in zona bianca, è un supporto strategico e finanziario da parte dello Stato. Come riporta dire.it, il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio spiega: "Occorre consentire alcune riforme strutturali del comparto attraverso un nuovo Codice del turismo, il tutto ovviamente coordinato dal Ministero del Turismo che si spera venga attivato in tempi brevi". G. G.