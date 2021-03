Autentico Hotels cresce con il Lanthia Resort in Sardegna

Entra un nuovo albergo nella collezione Autentico Hotels, il progetto di affiliazione lanciato nel 2015 che oggi accoglie 18 strutture di lusso indipendenti situati in contesti naturali, storici e artistici di interesse in grado di offrire esperienze di soggiorno personalizzate legate al territorio.

Si tratta del Lanthia Resort, incastonato tra i boschi dell’Ogliastra e il mare, hotel di design al centro del golfo di Arbatax in località Santa Maria Navarrese. Trionfo di materiali naturali e immerso nel verde di una pineta, il Lanthia Resort rispecchia la filosofia e i principi fondanti di Autentico, primi fra tutti lo stretto legame con il territorio e l’accoglienza familiare che contribuiscono a farne un’esperienza da vivere.



“Il nostro obiettivo è far crescere la collezione, ma con moderazione e attenzione – dice Mario Cardone, co-founder & business development Autentico Hotels – con l’ambizione di arrivare a rappresentare l’Italia più autentica nella sua interezza e straordinaria bellezza. Siamo alla ricerca di strutture in quelle destinazioni dove non siamo ancora presenti: Puglia, Sicilia, Umbria, Piemonte e la zona dei laghi in Lombardia”.



Autentico Hotels assicura ai propri clienti un affiancamento esclusivo per individuare, elaborare, e implementare strategie di marketing e piani di crescita nel segmento alto di gamma. Le aree di intervento di Autentico sono la rappresentanza sales (grazie ad una rete di oltre 9.000 agenzie di viaggi e tour operator partner in 30 paesi), revenue management & distribuzione, digital marketing e Crm.



“Abbiamo introdotto un approccio diverso al revenue, costruito su competenze che abbiamo affinato assieme ad alcune delle realtà alberghiere più prestigiose del Paese e mirato a soddisfare le esigenze specifiche del segmento alto di gamma - conclude Cardone -. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le strutture nostre partner ad attuare una strategia commerciale vincente e a raggiungere il massimo risultato, sfruttando tutte le potenzialità di crescita di ciascun canale di vendita e calibrando il mix distributivo al fine di raggiungere il punto di massimo ritorno”.