Bonus Vacanze verso la proroga: sarà spendibile entro il 31 dicembre

Per utilizzare il bonus vacanze i turisti avranno sei mesi in più. A prevederlo l’emendamento a firma Bonomo (Pd) al decreto Milleproroghe, che andrà al voto nei prossimi giorni, in base al quale la scadenza per spendere il bonus sarà spostata dal 30 giugno al 31 dicembre di quest’anno.



Il bonus permette di accedere a un credito fino a 500 euro da spendere in servizi turistici e poteva essere richiesto dai nuclei familiari con Isee fino a 40mila euro, erogando 150 euro ai nuclei composti da una sola persona, 300 a quelli di due persone e 500 a quelli di 3 o più persone.

Gli altri emendamenti

L’emendamento, come altri proposti, ha già ottenuto il parere favorevole di Governo e relatori e il via libera alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Tra le altre modifiche sul tavolo, spiega Il Sole 24 Ore, la sospensione per tutto l’anno dei termini per le agevolazioni per la prima casa, mentre si prolunga fino al 30 giugno il sistema delle garanze Sace previsto dal decreto liquidità per le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.