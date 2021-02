Gaetano Stea, direttore prodotto del Gruppo Nicolaus, inserisce un ulteriore tassello nelle previsioni relative alle dinamiche per la prossima estate.

“Il Bonus Vacanze – spiega il manager - è stato una leva che abbiamo seguito con attenzione, che abbiamo studiato assieme al paziente lavoro di Astoi e dei suoi consulenti. Uno stumento nato per la vendita degli albergatori e il pagamento diretto del cliente alla struttura, che siamo riusciti, con difficoltà e stravolgendo il sistema di amministrazione, a mettere a disposizione del mercato intermediato. Un’operazione complessa, che ha richiesto la creazione di una task force dedicata di 10 persone ma che ha consentito alle agenzie di lavorare senza alcuna variante - al netto della comunicazione del bonus - in quanto tutta la parte di back office, molto elaborata, l'abbiamo svolta noi. Probabilmente è uno strumento che, se rilanciato oltre il 30 giugno, dovrebbe essere snellito per l'intermediazione, parte fondamentale del turismo italiano”.



La possibilità che la data di scadenza per poter spendere il Bonus slitti dal 30 giugno al 31 dicembre è più che un’ipotesi, grazie al decreto Milleproroghe attualmente in fase di approvazione, che di fatto sposterà di sei mesi il termine ultimo per utilizzare il credito.