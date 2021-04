Bonus Vacanze, prolungata la durata: si può spendere fino al 31 dicembre

Anche nell’estate 2021 si presenteranno clienti con il Bonus vacanze. Passato un po’ sotto silenzio, il prolungamento dei termini per l’utilizzo del bonus, che tante discussioni aveva sollevato nel mondo del turismo lo scorso anno, è stato sancito dal decreto Milleproroghe.

In sostanza, il bonus non è stato rifinanziato e quindi non è possibile fare una nuova richiesta nel 2021, ma ne è stata prorogata la scadenza per chi è ancora in possesso dell’agevolazione ottenuta lo scorso anno.



Come si ricorderà, infatti, sul piatto di questo provvedimento erano stati posizionati 2 miliardi e mezzo, ma alla fine sono stati spesi 200 milioni, e ancora sono moltissimi i titolari di questo sconto, che può raggiungere i 500 euro, che devono spenderlo.



Da qui la decisione, arrivata con il Milleproroghe, di spostare la scadenza per l’utilizzo oltre il 31 giugno 2021, arrivando invece fino alla fine di quest’anno.



Prima di prenotare si deve verificare che l’operatore turistico presso il quale si intende soggiornare abbia aderito all’iniziativa. Alcuni siti danno la possibilità di controllare se la struttura ricettiva accetti il bonus vacanze: il portare messo a disposizione dall’associazione di categoria Federalberghi bonusvacanze.italyhotels.it. Non soltanto hotel, la disponibilità a ricevere l’agevolazione viene indicata anche dal sito di bed-and-breakfast.it o per gli amanti dell’agriturismo una lista è presente su campagnamica.it.