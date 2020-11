Turismo in Liguria: nel 2019 un impatto di 5,5 miliardi di euro

Il turismo in Liguria ha contato 79,4 milioni di presenze turistiche nel 2019, per un impatto economico di oltre 5 miliardi 550 milioni di euro, legati anche alle spese dei turisti.

In media, ogni turista ha speso 70 euro al giorno in Liguria. Come riporta ansa.it, l’aumento dell’impatto economico sul territorio rispetto all’anno precedente è pari a 2,2%.



Dal punto di vista del Pil, ogni presenza ha attivato 42 euro, contro i 47 del 2018.



Un bilancio dunque in chiaroscuro, con elementi positivi ma anche alcuni dettagli meno brillanti.