Liguria: al lavoro per fondi a sostegno dell'industria alberghiera

In Liguria desta preoccupazione la situazione del comparto alberghiero. È infatti soltanto il 2,5% delle strutture ricettive a essere aperto e l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino annuncia fondi a sostegno della industry.

"Stiamo lavorando dal marzo scorso per fare sì che i fondi europei siano destinati agli operatori turistici", spiega. Un primo risultato è già stato ottenuto, la Conferenza delle Regioni ha infatti approvato che nella prossima programmazione dei fondi, il 10% dell'Fse e del Fesr venga impiegato per il settore ricettivo.



Come si legge su Ivg.it, Berrino annuncia un nuovo appuntamento con i rappresentanti di categoria. "Ci incontreremo - conclude - anche per rinnovare e riaggiornare il Patto del lavoro nel turismo che nel 2020 ha avuto un notevole successo tanto da doverlo rifinanziare più volte e prorogare fino al 30 marzo". G. G.