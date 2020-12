Finale Ligure, il piano continua: ecco le azioni del 2021

Un anno che si chiude oltre le aspettative, il 2020 di Finale Ligure. In termini di presenze la località ha infatti subito cali sensibilmente minori rispetto ad altre mete limitrofe in provincia di Savona e rispetto ai dati del 2019, con un settembre soddisfacente soprattutto per quanto riguarda i mercati stranieri.

“Siamo soddisfatti dei risultati che siamo riusciti ad ottenere nel 2020 e dei progetti portati a termine - afferma Claudio Casanova, assessore al Turismo del Comune di Finale Ligure (nella foto) -. La scorsa primavera, quando abbiamo presentato il Piano Integrato di Promozione del Territorio della durata di due anni, eravamo consapevoli che fosse un programma ambizioso ma, in pochi mesi, siamo riusciti a portare a termine alcuni progetti, tra cui il lancio del brand ‘Finale The Perfect Place’, lo sviluppo di una strategia strutturata e coerente della comunicazione e attività di informazione e promozione b2b e b2c focalizzate sul mercato Italia”.



La conquista dell'Europa

Prossimo passo la riconquista della fiducia dei mercati europei, che prima della pandemia rappresentavano il 40% delle presenze sul territorio.



Tra le azioni previste dal piano biennale la costituzione di una rete di prodotto ‘Balneare Premium’, la valorizzazione di un’offerta Outdoor Slow (natura, enogastronomia, cultura) e il coinvolgimento di FOR – Finale Outdoor Region – per lo sviluppo del prodotto outdoor, non solo sportivo, ma anche culturale, grazie alla partnership con il MUDIF – Museo Diffuso del Finale.