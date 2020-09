La Sicilia punta sul wedding con il ‘bonus matrimonio’

La Sicilia rilancia il settore wedding. La Regione ha, infatti, approvato il “bonus matrimonio” con cui vengono destinati 3,5 milioni di euro per incentivare i matrimoni e le unioni civili. Il beneficio – un contributo sino a 3mila euro – riguarderà i riti celebrati in Sicilia, siano essi religiosi che civili.

La necessità di dare avvio all’iniziativa ‘bonus matrimonio’, come scrive Hotelmag parte anche dal fatto che il wedding rappresenta un mercato di riferimento per alcune regioni del Sud. Negli ultimi anni infatti il comparto registra un successo crescente soprattutto per la domanda internazionale di location appartenenti al alcune regioni tra le quali la Sicilia.



“Si stima – ha affermato l’assessore all’Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao – che il nostro contributo di 3,5 milioni di euro riuscirà a sviluppare un fatturato complessivo di circa 40,5 milioni di euro fino alla durata della misura di sostegno e cioè fino al 31 luglio 2021. Va inoltre considerata la riattivazione dell’indotto occupazionale legato alla realizzazione e svolgimento di questa tipologia di eventi”.



“Si tratta di una misura che mira anche ad attenuare gli effetti della crisi da Covid 19 – ha aggiunto l’assessore regionale alla Famiglia, Antonio Scavone -. L’obiettivo è quello di dare un incentivo concreto e immediato alle imprese del settore e a tutte le coppie di sposi”.