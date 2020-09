Sicilia, bonus fino a 35mila euro per le aziende in crisi

Fino a 35mila euro a fondo perduto per azienda. È lo stanziamento - 125 milioni in totale - che la Regione Sicilia dedica ai player di settore, messi in ginocchio dall’emergenza Coronavirus, con il cosiddetto bonus Sicilia. Tra i requisiti indispensabili per ottenere il fondo avere la sede legale in Sicilia, avere meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro. Occorrerà inoltre poter dimostrare la perdita subita durante il periodo di chiusura forzata.

Il bonus, spiega quifinanza.it, potrà essere richiesto anche dalle imprese alberghiere che hanno subito una diminuzione di fatturato dovuta all’eco dell’epidemia. Il contributo, riconosciuto fino a esaurimento dei fondi, non sarà uguale per tutti.



Gli stanziamenti, impresa per impresa

Alle imprese che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 è destinata la somma di 5mila euro, mentre a quelle che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale forfettario nell’anno di imposta 2018 è destinata la somma di 6mila euro. Infine alle imprese che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale ordinario nell’anno di imposta 2018 (fino a un massimo complessivo di 35mila euro) sarà destinata una somma pari a 5mila euro, maggiorata di un importo uguale al 40% del fatturato medio di due mesi (calcolato in base al fatturato/volume d’affari del 2018).