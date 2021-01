Matrimoni e viaggi di nozze: gli inglesi sognano l'Italia

È difficile fare programmi di viaggio tra Covid e Brexit ma nulla vieta di sognare la destinazione perfetta dove inginocchiarsi per la proposta o fuggire in luna di miele.

E l'Italia spicca tra le wedding destination più sognate dagli inglesi: lo rivela un'indagine di NerdWallet su oltre mille coppie britanniche per capire da un lato qual è la meta dei loro sogni dove chiedere "Vuoi sposarmi?" e dall'altro dove vorrebbero andare in viaggio di nozze.



Tra le proposal destination Firenze brilla in seconda posizione: il capoluogo toscano non smette di affascinare i turisti inglesi e supera persino la capitale romantica per eccellenza, ovvero Parigi, in terza posizione, Santorini in quarta posizione e Bali in quinta. Prima in classifica? È New York.



Lato viaggi di nozze, gli sposi britannici sognano Maldive, Hawaii quindi Santorini e la Puglia. O. D.