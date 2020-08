Sardegna: altri 15 milioni per prestiti alle aziende di settore

La Sardegna non lascia indietro le imprese turistiche del suo territorio. Su proposta dell’assessore al Lavoro Alessandro Zedda, la Giunta regionale ha deciso di stanziare altri 15 milioni a favore di chi opera nel comparto più danneggiato dal Covid: quello turistico.

I player del settore potranno così partecipare al bando per ottenere un finanziamento oscillante dlle 15mila ai 50mila euro a tasso zero. "Lo strumento finanziario messo in campo - spiegano dalla Regione - ha avuto un notevole successo di partecipazione da parte delle imprese. Per questo è emersa la necessità di riprogrammare ulteriori risorse disponibili, finalizzate a favorire l'accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna".



I finanziamenti, nella forma del prestito chirografario, potranno essere rimborsati in un periodo non superiore ai sei anni dalla data di erogazione, comprensivi di due annualità di preammortamento.