Il Billionaire chiude in anticipo: “Musica vietata dopo mezzanotte”

Regole impraticabili per un locale che, a mezzanotte, inizia a malapena a vivere. Il famoso Billionaire chiude la stagione in anticipo a causa delle nuove regole del Comune di Arzachena. Tra le norme, infatti, c’è il divieto di trasmettere musica nei locali dopo la mezzanotte.

Il locale, come spiega lanuovasardegna.it aveva riaperto i battenti lo scorso 23 luglio e ora chiude dopo una ministagione durata 27 giorni.



Come spiega il portale del quotidiano, in Costa Smeralda i divieti applicati sono più stringenti rispetto alle norme nazionali. Proprio alla luce di queste normative, il locale ha deciso di chiudere la stagione a partire da oggi.