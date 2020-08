Sardegna senza stranieri: l’insolita estate dell’isola

Solo turisti italiani e pochissimi stranieri.È questa, come del resto era prevedibile, la strana estate della Sardegna. In realtà i dati, secondo quanto riporta unionesarda.it, sarebbero migliori di quanto si sarebbe previsto qualche mese fa.



Property Managers Italia parla di strutture extralberghiere con tassi di occupazione del 40% a luglio e del 60% ad agosto, con punte del 65% per la settimana di Ferragosto.

A fare la loro parte sarebbero anche i prezzi dei voli e le capienze sostenibili per i vettori.



A mancare, come detto, è la componente estera, anche se stando a quanto riporta il portale di informazione, un piccolo apporto dalla Germania sembra esserci.