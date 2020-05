“Aiuterà gli italiani e porterà nel turismo oltre 2 miliardi di euro”. Così il ministro del Turismo, Dario Franceschini, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera anticipa alcuni dettagli sul bonus vacanze che sarà inserito nel Decreto Rilancio.

“Parliamo di 150 euro per un single e di una somma fino a 500 euro per coppie con figli – ha dichiarato il ministro -. Aiuterà le famiglie e porterà nel comparto turismo oltre 2 miliardi di euro diretti, perché questo costa la norma, oltre all'indotto che creerà. Un intervento straordinario, tra i più importanti dell'intera manovra”. Il bonus dovrà essere speso “entro il 2020 in alberghi e strutture ricettive per persone sotto un reddito Isee di 40 o 50 mila euro”.



Le altre misure

Oltre al bonus “ci saranno risorse per l’adeguamento, la sanificazione e anche per la promozione turistica. Abbiamo anche previsto - ha anticipato il ministro - un Fondo strategico turismo con Cassa Depositi e Prestiti per acquisto e ristrutturazione di alberghi e imprese turistiche”.



Vacanze italiane

Il ministro ha ribadito che quelle di quest’anno saranno “vacanze italiane, perché il turismo internazionale, extraeuropeo, difficilmente potrà ripartire”. Ma sarà un’occasione per riscoprire le bellezze del Paese. “Saranno vacanze diverse. Stiamo lavorando perché siano possibili al mare, in montagna, nelle città d’arte, nei borghi, ovunque. Ma avremo dei limiti con cui convivere, dal distanziamento alle mascherine, alla prudenza in generale”.