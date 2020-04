Il 2020 potrebbe essere l’anno in cui riscoprire l’Italia minore. Ne è convinto il ministro del Turismo, Dario Franceschini, che nelle scorse ore ha confermato l’impegno del Governo a sostegno del settore “più drammaticamente colpito” dall’emergenza coronavirus.

“Stiamo studiando altre misure specifiche per alberghi e strutture ricettive”, ha annunciato il ministro, consapevole del fatto che nei prossimi mesi sarà necessario “puntare sul turismo interno”, perché per il ritorno del “turismo internazionale purtroppo passerà molto tempo”. “Stiamo pensando a misure che compensino le mancate entrate della tassa di soggiorno”, ha aggiunto, riporta rainews.it.



Un bonus vacanze

Sembra, inoltre, diventare concreta l’ipotesi di un bonus vacanze, che incentivi gli italiani a trascorrere le vacanze estive in Italia. Il Governo, ha dichiarato il ministro, sta “lavorando a un incentivo che spinga gli italiani a spendere in turismo interno”.



Il nodo degli assembramenti

Resta comunque il problema degli assembramenti. L’assenza di un vaccino potrebbe condizionare gli spostamenti degli italiani, che in estate sono soliti prendere d'assalto le spiagge. Come ci si dovrà comportare quindi? “Dipende da come rispetteremo le misure di questi giorni. Poi saranno gli scienziati a dirci le prescrizioni di sicurezza sugli affollamenti”.



Riscoprire l'Italia minore

Per il ministro potrebbe essere un’occasione per valutare destinazioni meno conosciute, come i borghi o per scoprire il turismo lento, i cammini, le piste ciclabili e i treni storici.