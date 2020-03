"Sette italiani su dieci non vedono l’ora di rimettersi in moto, di riprogettare le vacanze, di dedicare del tempo a se stessi e ai propri cari concedendosi finalmente qualche giorno di spensieratezza per dimenticare settimane di cattività, angoscia e tristezza”.

È un messaggio di speranza quello che arriva da Fabrizio Masia, direttore generale dell’istituto di ricerche di mercato EMG Acqua. Un messaggio suffragato dai risultati di un’indagine telematica effettuata nei giorni scorsi su un campione rappresentativo di italiani.



Dai dati emerge come il 71% dei nostri connazionali desideri ricominciare a viaggiare appena sarà possibile, prediligendo però le mete domestiche. Il 64%, infatti, pensa a una vacanza in Italia e solo il 24% ipotizza di recarsi all’estero.



Si viaggerà in Italia

“La grande maggioranza dei nostri concittadini – spiega Masia – tende a puntare su località italiane, quelle più prossime, quelle di cui si ha maggiore conoscenza, quelle dalle quali si può eventualmente immaginare un rapido rientro a casa. In primis sono preferiti i siti balneari, anche se tanti non disdegnano quelli montani. Tuttavia, dalla nostra rilevazione si legge anche una grande voglia di cultura”.



"Il ritorno alla normalità passa dal turismo"

“In un contesto così complesso e incerto - commenta Guido Polito, ceo di Baglioni Hotels & Resorts, con la collaborazione del quale è stata promossa la rilevazione di EMG Acqua - è essenziale cercare di capire come le persone decideranno di tornare alla normalità e sicuramente i viaggi rappresentano il miglior modo per ripagarci del periodo di restrizioni che stiamo vivendo. Quanto emerge dalla ricerca mi trova assolutamente in accordo e, infatti, Baglioni Hotels & Resorts si sta muovendo per andare ad intercettare il turismo interno con azioni e vantaggi dedicati agli italiani”.



Mare prima scelta

Le mete balneari saranno scelte dal 39% del campione, mentre il 26% preferirà visitare una località culturale e il 18 una destinazione montana. Distaccate dal podio, con il 9% delle preferenze, le località enogastronomiche. La grande voglia di ritorno alla vita è incominciata.